Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в Штутгарте
Mercedes G-класса на толпу в Штутгарте
Фото: [pxhere.com]
Вечером 2 мая Mercedes G-класса наехал на группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки в немецком Штутгарте.
В результате пострадали восемь человек, трое из них получили тяжелые травмы, один из них умер в больнице, сообщает местная пожарная служба.
Виновника трагедии задержали.
По данным портала SWR, среди пострадавших есть маленький ребенок.
Ранее сообщалось о том, что в Мюнхене автомобиль влетел в толпу, минимум 15 человек пострадали.