Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в Штутгарте

Вечером 2 мая Mercedes G-класса наехал на группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки в немецком Штутгарте.

В результате пострадали восемь человек, трое из них получили тяжелые травмы, один из них умер в больнице, сообщает местная пожарная служба.

Виновника трагедии задержали.

По данным портала SWR, среди пострадавших есть маленький ребенок.

Ранее сообщалось о том, что в Мюнхене автомобиль влетел в толпу, минимум 15 человек пострадали.