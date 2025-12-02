«Время для провокации»: ВСУ атаковали Крым в момент переговоров Путина и Уиткоффа

Воздушная атака Вооруженных сил Украины на Крым произошла в период проведения переговоров президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Все запущенные беспилотники были уничтожены. Об этом сообщает телеграмм-канал «Минобороны России».

Попытка удара по Крыму силами беспилотников самолетного типа была предпринята ВСУ в понедельник вечером. Как следует из сообщения российского Министерства обороны, атака длилась с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Именно в этот временной промежуток, согласно данным Кремля, началась встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа. Переговоры стартовали около 19:47.

Всего украинская сторона запустила по крымскому направлению шесть беспилотников. По информации оборонного ведомства, каждую из воздушных целей удалось обнаружить и уничтожить силами российской противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о том, что эксперт Самойлов назвал политической провокацией атаку украинских дронов на танкеры.