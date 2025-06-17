В Татарстане и Чувашии объявили опасность атаки БПЛА

В Татарстане и Чувашии объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщили региональные управления МЧС России.

Стоит отметить, что во время действия режима «Беспилотная опасность» в регионах могут наблюдаться перебои с работой мобильной связи и интернета.

В рамках этого режима местные органы власти, а также оперативные службы принимают меры по контролю за воздушным пространством, ограничению или запрету полетов в определенных зонах, а также усилению меры безопасности для защиты граждан, объектов инфраструктуры и государственной границы.

Гражданам во время беспилотной опасности рекомендуется не находиться на улице и прятаться в укрытиях. Кроме того, во время действия этого режима нельзя мешать работе спецслужб и препятствовать их действиям.

Соответствующие меры введены для обеспечения общественной безопасности и предотвращения возможных террористических и диверсионных действий.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 147 украинских БПЛА над российскими регионами.