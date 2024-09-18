В Татарстане обнаружена женская ячейка террористической группы

В Татарстане была ликвидирована активность женской ячейки международной террористической группы, которая осуществляла вербовку граждан России. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

«В Республике Татарстан Федеральная служба безопасности пресекла деятельность законспирированной женской ячейки международной террористической организации, запрещенной в России», — уточнили в ЦОС.

Было определено, что ее участницы распространяли идеологию терроризма, основанную на концепции создания так называемого всемирного халифата.

«Скрытно проводя встречи, они вербовали в свои ряды граждан России», — подчеркнули в ФСБ.

Во время обысков были изъяты значительные объемы экстремистской литературы, запрещенной на территории России, а также средства связи и электронные носители данных, использовавшиеся для проведения террористической деятельности.

Следственным отделом УФСБ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что нарушения миграционного законодательства пресекли в подмосковной Истре.