В Татарстане свора собак загрызла женщину
Прокуратура Татарстана обнародовала видео убийства женщины сворой собак
Фото: [Медиасток.рф]
Инцидент с нападением стаи собак на жительницу Татарстана был зафиксирован на видео. Видеозапись разместили в телеграм-канале пресс-службы прокуратуры республики.
На кадрах, полученных с камеры видеонаблюдения, запечатлено, как группа животных окружает женщину. В какой-то момент женщина исчезает из кадра, предположительно, собаки сбили ее с ног.
Согласно данным прокуратуры, на женщину напала стая, состоящая из 17 собак. Спасти женщину не удалось. В качестве обвиняемого по уголовному делу выступает 77-летний мужчина, который допустил бесконтрольный выход животных с территории производственной базы.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали способы защиты от агрессивных собак.