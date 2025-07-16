В Татарстане свора собак загрызла женщину

Инцидент с нападением стаи собак на жительницу Татарстана был зафиксирован на видео. Видеозапись разместили в телеграм-канале пресс-службы прокуратуры республики.

На кадрах, полученных с камеры видеонаблюдения, запечатлено, как группа животных окружает женщину. В какой-то момент женщина исчезает из кадра, предположительно, собаки сбили ее с ног.

Согласно данным прокуратуры, на женщину напала стая, состоящая из 17 собак. Спасти женщину не удалось. В качестве обвиняемого по уголовному делу выступает 77-летний мужчина, который допустил бесконтрольный выход животных с территории производственной базы.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали способы защиты от агрессивных собак.