В Тбилиси спецназ разогнал блокировавших дорогу у университета протестующих

В Тбилиси протестующие на сутки перекрывали дорогу рядом со зданием госуниверситета. Все закончилось тем, что полиция разогнала манифестантов, применив силу. Об этом сообщил грузинский телеканал Mtavari Arxi.

Митингующие вышли на проспект Ильи Чавчавадзе и перекрыли его для автомобильного движения. Они установили на нем палатки, а также трибуну для выступления оппозиционных политиков. В результате проспект был перекрыт дольше суток, и все это время полиция не вмешивалась в события. Затем правоохранители оттеснили протестующих к проспекту Меликишвили, который находится неподалеку, и уже там предприняли решительные действия. Они применили для разгона толпы водометы. Затем стали появляться сообщения от корреспондентов СМИ, что в городе начались стычки протестующих с полицейскими, но никаких подробностей не приводилось.

Массовые протесты проходят в Тбилиси под лозунгом пересмотра результатов выборов. Оппозиция отказывается признать поражение и заявляет, что итоги голосования были сфальсифицированы.

Ранее сообщалось, что президент Абхазии Бжания заявил о своей готовности уйти в отставку. Такое сообщение появилось после переговоров с представителями местной оппозиции.