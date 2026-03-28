В Telegram обнаружили критическую уязвимость с максимальным уровнем риска

Telegram оказался в списке сервисов, где выявлена критическая уязвимость почти максимального уровня опасности. Информация об этом появилась в базе Zero Day Initiative. Эксперт из компании Positive Technologies сообщил ТАСС , что из-за бреши хакеры могут получить доступ к перепискам пользователей.

Согласно опубликованным данным, обнаруженная брешь получила оценку 9,8 балла из 10 по международной шкале критичности. На данный момент сведения о механизме эксплуатации пока не раскрыты полностью: уязвимость находится в разделе предварительных уведомлений, где разработчику дается время на исправление проблемы до публикации технических деталей. Датой обнаружения указан 26 марта, а раскрытие полной информации возможно после июля 2026 года.

В Positive Technologies пояснили, что потенциальный сценарий атаки может быть связан с отправкой специально подготовленного вредоносного медиафайла. По оценке специалистов, вредоносный код способен запускаться даже при просмотре такого файла без дополнительного действия со стороны пользователя.

Эксперты допускают, что эксплуатация недостатка теоретически может позволить злоумышленникам получить доступ к аккаунту, переписке и функциям мессенджера.

В свою очередь, представитель Kaspersky ICS CERT отметил, что если информация подтвердится, разработчики, вероятно, оперативно устранят проблему, поскольку подобные угрозы обычно закрываются в кратчайшие сроки.

