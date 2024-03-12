В Тернопольской области полыхает инфраструктурный объект после прилета российских «Гераней»

На стратегическом объекте в городе Кременец Тернопольской области бушует мощный пожар после ночного удара российских войск «Геранями», сообщили в областной военной администрации.

К ликвидации пожара привлечено 19 единиц спецтехники, пожарный поезд и большое количество личного состава. В городе приостановлено электро- и газоснабжение.

Наименование объекта не уточняется.

Сегодня утром Минобороны РФ отчиталось о результативных ударах по целям ВСУ в Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Одесской и Киевской областях.

Ранее эксперт Financial Times Петр Турчин заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине «с почти математической точностью».