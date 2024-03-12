В Тернопольской области полыхает инфраструктурный объект после прилета российских «Гераней»
Фото: [t.me/stranaua]
На стратегическом объекте в городе Кременец Тернопольской области бушует мощный пожар после ночного удара российских войск «Геранями», сообщили в областной военной администрации.
К ликвидации пожара привлечено 19 единиц спецтехники, пожарный поезд и большое количество личного состава. В городе приостановлено электро- и газоснабжение.
Наименование объекта не уточняется.
Сегодня утром Минобороны РФ отчиталось о результативных ударах по целям ВСУ в Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Одесской и Киевской областях.
Ранее эксперт Financial Times Петр Турчин заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине «с почти математической точностью».