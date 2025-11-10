В Тюмени злоумышленники жестоко искалечили кота с помощью петарды

В Тюмени произошел шокирующий инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Неустановленные лица совершили акт неоправданной жестокости по отношению к домашнему коту по кличке Рыжик, в результате которого животное получило тяжелейшие травмы.

Как сообщил «МК» со ссылкой на телеграм-канал Ural Mash, злоумышленники вставили петарду в задний проход животного и привели ее в действие. Взрыв пиротехнического изделия нанес коту серьезные повреждения.

Состояние питомца врачи оценивают как крайне тяжелое. У Рыжика наблюдается вялость, практически полный отказ от пищи, начался некроз тканей, а также зафиксирован вывих лапы. Ветеринары, осматривавшие животное, официально подтвердили, что характер всех полученных травм однозначно свидетельствует о последствиях взрыва.

В настоящее время жизнь кота находится под угрозой, и вопрос его выживания остается открытым. Инцидент спровоцировал волну возмущения среди местных жителей и зоозащитных организаций, которые требуют от правоохранительных органов найти и привлечь к ответственности виновных в этом жестоком преступлении.

