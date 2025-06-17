В Тюменской области ограничили мобильный интернет для безопасности граждан

Все ограничения на мобильный интернет в Тюменской области были введены ради безопасности местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил информационный центр регионального правительства.

По утверждению этого ведомства, перебои с мобильным интернетом наблюдаются в регионе с 12 июня. Все они происходят из-за специальных ограничений связи, которые никак не связаны с решениями властей Тюменской области.

«Наблюдаются ограничения мобильного интернета по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам. Это сделано в целях безопасности граждан», — указано в микроблоге.

Представители центра добавили, что работа стационарного интернета и сетей Wi-Fi ведется штатно. Доступ к мобильному интернету будет восстановлен сразу же, как только позволит обстановка.

Ранее сообщалось, что пользователи из разных стран сообщили о трудностях с подключением к сервисам Google, включая Cloud, Drive, Meet, Gmail, а также к поисковой системе и видеохостингу YouTube. Сбой затронул большинство регионов мира.