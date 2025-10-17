В тюменском селе зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В селе Слобода-Бешкиль, расположенном в Исетском районе Тюменской области, официально подтвержден опасный случай птичьего гриппа. Информация о вспышке заболевания, повлекшей за собой строгие карантинные меры, была распространена порталом 72.ru.

По данным издания, источником заражения стало личное подсобное хозяйство местного жителя. Предполагается, что домашняя птица инфицировалась от дикой, контактируя у ручья. Для предотвращения распространения вируса была проведена вынужденная мера — уничтожение 50 птиц. Кроме того, крупный индюшатник в населенном пункте закрыт на 15-дневный карантин.

Подлинность информации подтверждается официальным документом, оказавшимся в распоряжении редакции. Согласно ему, для локализации очага инфекции карантинный режим установлен на всей территории в радиусе 15 км.

В то время как местный межрайонный ветеринарный центр отказался от комментариев и перенаправил запрос в областное управление, в региональном ведомстве также воздержались от каких-либо официальных заявлений по поводу сложившейся ситуации.

