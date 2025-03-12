В Тобольске перекрыли часть улицы в центре после взрыва газа в доме

После взрыва газа в частном доме Тобольска по соображениям безопасности пришлось перекрыть часть улицы Октябрьской, которая находится в центре города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Тобольска Петр Вагин.

После инцидента, связанного с взрывом газа в частном доме на улице Октябрьской, эту улицу пришлось перекрыть для движения на одном из участков. Вагин в качестве причин такого шага сослался на безопасность, а также на проведение необходимых мероприятий для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

«Перекрыт участок ул. Октябрьская от ул. Радищева до переулка Рощинский. Объезд через улицу Знаменского и Доронина», — указал он.

Возникший после взрыва пожар удалось локализовать на площади в 100 кв. м.

Ранее сообщалось о том, что двое пострадавших в результате ЧП людей находятся в крайне тяжелом состоянии. Их быстро госпитализировали, сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Один из раненых — несовершеннолетний.