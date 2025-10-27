В Томске военному дали шесть лет лишения свободы за два побега из части

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за два побега из части. Он назначил ему срок в шесть лет лишения свободы, об этом сообщила «Лента.ру».

Первый побег военнослужащий устроил 11 февраля 2024 года. Он покинул свою часть и отправился в Томскую область. Задержали его только в конце того же года, 20 декабря. Всего лишь через месяц после этого, 24 января 2025 года, он снова ушел из воинской части. Окончательно его задержали только 2 июля. В результате суд вынес свой приговор: назначить обвиняемому шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что суд в Сочи вынес обвинительный приговор старшему сержанту полиции, признанному виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Тот избил задержанного за мелкое хулиганство, и получил три года пребывания в колонии.