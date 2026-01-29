В Томске возбудили дело о финансировании терроризма против пожилого мужчины

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего пенсионера, которого следствие обвиняет в финансировании запрещенной в России террористической организации. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, мужчина совершил денежные переводы на счет участника этой структуры.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый осуществил несколько безналичных онлайн-переводов. В Следственном комитете утверждают, что «мужчина осознавал, что эти деньги предназначены для поддержки деятельности, направленной на подрыв государственных институтов и дестабилизацию органов власти».

В отношении пожилого томича уже возбуждено уголовное дело. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным правоохранительных органов, мужчина полностью признал свою вину в содеянном.

За совершение преступления, инкриминируемого пенсионеру, Уголовный кодекс РФ предусматривает суровое наказание — вплоть до 20 лет лишения свободы. Окончательный срок будет определен судом по итогам рассмотрения дела.

