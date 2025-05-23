В Томской области Ан-2 выкатился на боковую полосу

Самолет Ан-2 с регистрационным номером RA-84747 авиакомпании «Агат» выкатился на боковую полосу во время посадки на площадку Колпашево в Томской области. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации в пятницу.

В пресс-службе ведомства уточнили, что воздушное судно выполняло лесопатрульный полет, на его борту находились три человека – они не пострадали. Сейчас комиссия Западно-Сибирского МТУ Росавиации начала расследование этого инцидента.

Ключевая цель расследования – установить причины авиаинцидента и принять необходимые меры для того, чтобы избежать повторения данной ситуации в будущем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в аэропорту Внуково несколько раз за прошедшую ночь вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.