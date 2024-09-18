В Торопце при атаке БПЛА пострадали 17 человек

В Торопце Тверской области при атаке БПЛА пострадали 17 человек, среди которых трое детей, сообщил Mash.

Все пострадавшие получили порезы и ушибы, серьезных повреждений нет. Во многих домах выбиты окна, город окутан дымом.

Пострадавшие госпитализированы, их жизни вне опасности, как отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Эвакуировали уже 3000 человек, их отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец закрыт.

Ночью губернатор области объявил частичную эвакуацию после падения обломков БПЛА и возгорания.

Ранее жители Торопца рассказали, как пережили атаку украинских беспилотников.