Житель Брянской области погиб в запретной зоне, подорвавшись на мине

В районе поселка с названием Уборки, что в Климовском районе Брянской области, во второй половине дня вторника, 12 марта, произошел трагичный инцидент. О нем в своем официальном канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам руководителя Брянской области, местный житель проигнорировал все указатели и знаки с предупреждениями и вошел в запрещенную зону, где подорвался на мине.

Мужчина скончался в результате полученных травм. На месте работают оперативные службы. Также Александр Богомаз обратился к местным жителям и в очередной раз напомнил им о том, что сейчас особенно важно соблюдать все правила и не заходить на те территории, где установлены предупреждающие знаки.

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