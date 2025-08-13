В трех районах Ростовской области ночью отбили атаку украинских беспилотников

В ночь на среду, 13 августа, украинские беспилотники пытались нанести удары по северу Ростовской области. ПВО отражала такие попытки в трех районах, об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь, глава региона.

По словам губернатора, украинские дроны пытались атаковать северные районы Ростовской области.

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах», — указал он.

Слюсарь добавил, что обошлось без разрушений. По его данным, пострадавших не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких регионов Российской Федерации. Это произошло всего за 2,5 часа днем 10 августа.