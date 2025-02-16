Самолет с россиянами застрял в Польше: пассажиры страдают от нехватки еды и воды

Самолет с российскими туристами, летевший из Египта в Калининград, застрял в Польше, сообщил Mash. Отмечается, что на самолете практически нет еды и воды. Также воздушное судно осталось в республике без топлива.

По информации источника, борт был вынужден совершить экстренную посадку в Познани. Местные службы отказались предоставить топливо и разрешить вылет.

Пассажиры отмечают, что ожидают разрешения на взлет уже более 10 часов. Запасы еды истощились, вода на исходе, а в туалеты их не пускают. На борту находятся 236 человек, среди которых есть беременные женщины и дети.

Как пишет Mash, самолет UJ681 авиакомпании AlMasria вылетел из Шарм-эль-Шейха в Калининград, однако приземлиться в аэропорту Храброво ночью не удалось из-за сильного снегопада. Экипаж был вынужден запросить экстренную посадку в Польше.

Ранее сообщалось, что в пермском аэропорту самолет выкатился за пределы полосы. В результате временного закрытия аэропорта два рейса перенаправили на резервные аэродромы.