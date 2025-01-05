В трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

В целях повышения безопасности воздушного движения временные ограничения на полеты введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. Об этом 5 января сообщил представитель Росавиации.

На данный моменты в аэропортах Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKE), Ижевска (USII) и Перми (Большое Савино; USPP) временно приостановили прием и отправку авиарейсов.

Сотрудники аэропортов, включая экипажи воздушных судов и авиадиспетчеров, предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая остается их главным приоритетом, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в аэропорту Казани ввели временные ограничения в связи с угрозой БПЛА.