В Москве короткое замыкание вызвало задымление в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи в центре Москвы произошло задымление. Предварительная причина — короткое замыкание в электрощитовом помещении. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 5 сентября, в Инженерном корпусе знаменитой Третьяковской галереи, расположенной в Лаврушинском переулке, было зафиксировано задымление. По оперативной информации, источником проблемы стало короткое замыкание в одном из электрощитов.

Системы безопасности сработали штатно, сигнализация оперативно оповестила службы. На место происшествия незамедлительно прибыли расчеты МЧС для ликвидации последствий замыкания и проверки обстановки.

Подчеркивается, что угрозы посетителям и художественным коллекциям главного музея национального искусства страны не возникло. Инцидент был локализован в техническом помещении, экспозиционные залы не пострадали и продолжили работать в обычном режиме. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее сообщалось о том, что густой столб дыма заметили над территорией башен Москва-Сити.