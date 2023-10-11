В ЦАХАЛ не подтвердили информацию об обезглавленных младенцах

Армия Израиля не располагает данными, подтверждающими информацию об обнаружении обезглавленных людей на юге страны, заявил спикер ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

«Мы видели эту новость, но у нас нет никаких подробностей или подтверждений по этому поводу», – цитирует спикера издание Anadolu.

Ранее появились сообщения, что в одном из городов на юге Израиля обнаружены тела 200 обезглавленных жителей, в том числе 40 детей, убитых палестинскими боевиками.

После этого движение ХАМАС обвинило западные СМИ в распространении дезинформации. По мнению ХАМАС, они слепо и без проверки распространяют сионистскую идеологию. В заявлении движения говорится, что эта дезинформация является попыткой отвлечь внимание от преступлений Израиля в секторе Газа.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».