В ЦАХАЛ заявили, что найден командный центр ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»

В израильской армии ЦАХАЛ рассказали о том, что сейчас происходит в больнице «Аш-Шифа», что в Газе. Подробности приводит РИА Новости в среду, 15 ноября.

ЦАХАЛ уточняет, что было обнаружено оружие и оборудование командного центра ХАМАС прямо на территории данной больницы. В одном из отделений израильские военные, согласно официальному заявлению, нашли и командный центр и иные техсредства. В больнице было найдено оружие.

Напомним, что в ВОЗ заявили, что была потеряна связь с персоналом больницы «Аш-Шифа» в Газе.