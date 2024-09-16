Событие произошло в районе Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе, сообщил Kölner Stadt-Anzeiger.

Власти перекрыли место инцидента. По данным полиции, инцидент случился около 5:50 по местному времени (6:50 мск).

Газета Express передала слова представителя правоохранительных органов о том, что после взрыва возник пожар, но пожарные по прибытии на место обнаружили, что тушение уже не требуется.

Пока нет данных о пострадавших.

«Район заблокирован, ведется расследование», — сообщили полицейские.

Ранее сообщалось, что Киев планирует инсценировать удар России по детскому учреждению.