В центральной части Кельна прогремел взрыв
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Событие произошло в районе Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе, сообщил Kölner Stadt-Anzeiger.
Власти перекрыли место инцидента. По данным полиции, инцидент случился около 5:50 по местному времени (6:50 мск).
Газета Express передала слова представителя правоохранительных органов о том, что после взрыва возник пожар, но пожарные по прибытии на место обнаружили, что тушение уже не требуется.
Пока нет данных о пострадавших.
«Район заблокирован, ведется расследование», — сообщили полицейские.
Ранее сообщалось, что Киев планирует инсценировать удар России по детскому учреждению.