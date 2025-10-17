В центре Челябинска загорелась машина после жесткого ДТП

В самом центре Челябинска, поблизости от площади Революции, произошло лобовое столкновение двух автомашин. Одна из них после этого загорелась, об этом сообщило издание «Доступ1».

Авария случилась рано утром в пятницу, 18 октября.

«На проспекте Ленина произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся. Погибших нет», — указали журналистам в региональном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ДТП пострадало четыре человека, все они были госпитализированы. Работники Госавтоинспекции в данный момент разбираются с обстоятельствами аварии на месте происшествия.

