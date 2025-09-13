В центре Мадрида прогремел мощный взрыв: десятки людей пострадали

В одном из баров столицы Испании произошел взрыв, в результате которого пострадали десятки человек. Об этом уведомила местная служба экстренной помощи и газета El País со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, взрыв случился в баре в самый разгар вечернего времени, когда заведение было заполнено посетителями. Пострадать по данным газеты могли не менее 25 человек: из них медпомощь потребовалась 21 посетителю. На месте происшествия работают пожарные бригады, медицинские службы и полиция.

По предварительной информации, причиной трагедии могла стать утечка газа, однако точные подробности инцидента еще устанавливают. На месте также работают кинологи.

Туристам и местным жителям рекомендовали пока избегать района происшествия. Сервисы такси и общественного транспорта временно меняют маршруты в центре города.

Ранее сообщалось, что на НПЗ в одном из российских регионов случился пожар после атаки ВСУ.