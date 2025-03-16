В центре Москвы найден артиллерийский снаряд, территория оцеплена

В ходе работ по благоустройству Крутицкой набережной в Москве был найден артиллерийский снаряд. Об этом передает Телеграм-канал BAZA со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что в ходе проведения земляных работ на территории 16 марта днём был обнаружен боеприпас. Предположительно, это был снаряд калибра 145 мм. В ходе проведения земляных работ на территории 16 марта днём был обнаружен боеприпас. Предположительно, это был снаряд калибра 145 мм. В настоящее время территория, где был найден снаряд, оцеплена.

Все рабочие, занимавшиеся реконструкцией, были эвакуированы с территории. В данный момент на место происшествия направляются экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в связи с обнаружением неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны, найденного на железнодорожных путях неподалеку от Северного вокзала Парижа, движение поездов приостановлено. Бомба была обнаружена в окрестностях Сен-Дени, примерно в 2,5 км от вокзала.