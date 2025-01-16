В центре Москвы перекрыли улицу из-за подозрительного предмета

На Мясницкой улице в центре Москвы был найден подозрительный объект, что привело к перекрытию движения. Об этом проинформировал телеграм-канал SHOT.

Недалеко от книжного магазина «Библио-глобус» была обнаружена подозрительная находка. Движение в сторону Лубянской площади остановлено, на месте работают экстренные службы, а также прибывают кинологи.

Саперы провели проверку объекта и выяснили, что это всего лишь коробка с документами. Она не представляет угрозы.

Ранее сообщалось, что подросток собирался совершить теракт в школе в подмосковном Реутове.