В центре Москвы перекрыли улицу из-за подозрительного предмета
SHOT: подозрительный предмет нашли в центре Москвы — перекрыта Мясницкая улица
Фото: [Медиасток.рф]
На Мясницкой улице в центре Москвы был найден подозрительный объект, что привело к перекрытию движения. Об этом проинформировал телеграм-канал SHOT.
Недалеко от книжного магазина «Библио-глобус» была обнаружена подозрительная находка. Движение в сторону Лубянской площади остановлено, на месте работают экстренные службы, а также прибывают кинологи.
Саперы провели проверку объекта и выяснили, что это всего лишь коробка с документами. Она не представляет угрозы.
Ранее сообщалось, что подросток собирался совершить теракт в школе в подмосковном Реутове.