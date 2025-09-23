В центре Москвы произошло ДТП с автомобилем дипломата КНДР

В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дипломатического автомобиля Северной Кореи, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Каретном ряду, когда легковой автомобиль притормозил на красный сигнал светофора, а за ним остановилось такси. Следом двигавшийся автомобиль с дипломатическими номерами на скорости врезался в такси, которое от удара столкнулось с впереди стоящей машиной.

Водитель автомобиля с красными номерами сообщил, что работает в посольстве КНДР и не смог вовремя затормозить из-за внезапно остановившегося транспорта. Специалисты ГИБДД проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием маршрутного микроавтобуса в Иркутске пострадали семь человек.