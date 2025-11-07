В центре Москвы задержан мужчина, выбросивший женщину из окна пятого этажа

В Можайском переулке столицы правоохранители задержали подозреваемого в совершении жестокого преступления. По предварительной информации, местный житель в ходе ночного конфликта выбросил из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже, 21-летнюю девушку.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112», пострадавшая, являющаяся гражданкой Нигерии, с полученными травмами была госпитализирована. В настоящее время медики оценивают состояние ее здоровья.

Подозреваемый в нападении был оперативно задержан сотрудниками полиции. По факту инцидента проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства и мотивы произошедшего.

