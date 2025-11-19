В центре Москвы загорелся популярный среди туристов отель

В центре Москвы произошел пожар в известном отеле Radisson Blu Олимпийский, передает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

На опубликованных в СМИ кадрах видно, как из окна третьего этажа идет густой серый дым. Известно, что из гостиницы эвакуировали 400 человек. На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работают пожарные расчеты.

Это уже второй случай эвакуации в московских отелях за последнее время. На прошлой неделе, 11 ноября, из отеля Azimut эвакуировали около 700 человек после того, как там сработала пожарная сигнализация.

Среди эвакуированных оказалось много детей, которые прибыли в российскую столицу для участия в театральном фестивале LT FEST.

Ранее сообщалось, что пожар в кафе в подмосковном Видном унес жизни двух человек.