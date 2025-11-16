Заведение-ловушка: в Видном произошел смертельный пожар в здании кафе

Два человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в кафе на Вокзальной улице подмосковного Видного. Об этом пишет KP.RU .

Пожарные, прибывшие на вызов, столкнулись с интенсивным горением в здании, где находились люди. Тушение проводили несколько часов, до 1:54 ночи.

В результате происхождения два человека с травмами и отравлением продуктами горения были экстренно доставлены в медицинское учреждение. У одного из них, по данным СМИ, диагностировали термические ожоги первой и второй степени.

Личности погибших в настоящее время устанавливаются. По данным РЕН ТВ, жертвами стали 58-летняя женщина и 32-летний мужчина.

Предварительная версия причин трагедии указывает на возможные нарушения правил противопожарной безопасности и неисправность электропроводки. Однако наверняка об этом смогут сказать после официальной проверки и расследования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пожар в здании в Ленинском округе привел к гибели людей.