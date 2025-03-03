В центре немецкого Мангейма автомобиль въехал в толпу людей

Как минимум один человек погиб в городе Мангейм, который находится в ФРГ, после наезда автомашины на целую толпу людей. Об этом сообщило местное издание Mannheimer Morgen.

Не менее одного человека погибло в немецком Мангейме, после того как машина в самом центре города врезалась в толпу людей. Еще несколько получили травмы.

«Автомобиль промчался через центр Мангейма, по меньшей мере один человек погиб», — указали журналисты со ссылкой на слова свидетелей ЧП.

Водитель автомашины был задержан. Местные правоохранители уже выясняют все обстоятельства инцидента. Они говорят о проведении операции в этом населенном пункте и просят всех местных жителей временно воздержаться от посещения центра.

Ранее сообщалось о ДТП в Санкт-Петербурге. Там водитель автобуса потерял управление над транспортным средством, и снес остановку общественного транспорта. Стоявшие там люди пострадали. По предварительной информации, погиб один человек, еще один — получил травмы.