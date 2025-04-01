В центре Петербурга обнаружили части тела убитой женщины

В подъезде в одном из домов Петербурга, расположенном на Загородном проспекте, была сделана жуткая находка — полиэтиленовый пакет, содержащий женские конечности. Об этом проинформировал источник РЕН ТВ.

Обнаруженные части тела принадлежали убитой, проживавшей в этом же районе. Жильцы дома, наткнувшись на страшную находку, немедленно обратились в правоохранительные органы.

В качестве подозреваемого в совершении преступления задержан 78-летний Николай Шапкин, вышедший на пенсию. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 мая. Задержанный отрицает свою вину и не может дать вразумительного объяснения, каким образом останки оказались в его распоряжении.

Ранее сообщалось, что полиция в Петербурге раскрыла подробности дела об останках женского тела в тележке.