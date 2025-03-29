Полиция в Петербурге раскрыла подробности дела об останках женского тела в тележке

В Санкт-Петербурге задержали пожилого мужчину, у которого в тележке для продуктов обнаружили фрагменты человеческого тела. По информации, полученной от пресс-службы регионального управления МВД РФ, жертвой могла стать хозяйка квартиры, которую снимал подозреваемый.

В субботу сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу сообщили о задержании мужчины преклонного возраста на лестничной клетке одного из домов на Загородном проспекте. При нём была обнаружена продуктовая тележка, в которой находились части человеческого тела.

В квартире, где проживал задержанный, также были найдены останки человека. По факту убийства женщины было начато расследование.

«По оперативной информации, между хозяйкой квартиры и квартиросъемщиком произошел конфликт, в ходе которого последний мог убить свою обидчицу, а для того, чтобы скрыть следы преступления, расчленить тело и выбросить в помойку», — говорится в сообщении.

В полиции также добавили, что все началось с того, что участковый обнаружил пакет с человеческими останками в мусорном контейнере рядом с одним из домов на Загородном проспекте. Правоохранительные органы установили, что погибшей была 63-летняя женщина, уроженка города Кемь в Республике Карелия. Она была хозяйкой квартиры, которую снимал 77-летний пенсионер, впоследствии задержанный.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске был задержан мужчина с пистолетами, бензопилой и накладной бородой, который планировал убить бывшую супругу.