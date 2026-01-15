В центре подготовки МВД в Сыктывкаре прогремел взрыв: девять человек пострадали

В центре профессиональной подготовки Министерства внутренних дел (МВД) в Сыктывкаре произошел взрыв, сообщил ТАСС. В здании возник пожар и задымление.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали девять человек. Всего из здания эвакуировали около 200 человек. На месте происшествия работают оперативные службы, пожарные расчеты и следователи.

По информации телегарм-канала «База», взрыв произошел во время строительных работ. На месте работают несколько экипажей скорой медицинской помощи.

Следователи рассматривают две основные версии случившегося: детонация газового баллона во время ремонтных работ и несанкционированное срабатывание светошумовой гранаты.

Сейчас в здании бушует пожар. Площадь возгорания оценивается примерно в 340 кв. м. Свидетели отмечают, что как минимум один человек, спасаясь от огня и дыма, выбрался на строительные леса снаружи здания.

Известно, что в первые минуты после взрыва рабочие, находившиеся на месте, начал эвакуировать пострадавших. Они вытаскивали людей через оконные проемы и размещали их на строительных лесах.

