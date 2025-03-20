В центре Ровно на Украине взорвался автомобиль
В Ровно на Украине взорвался автомобиль с самодельным взрывным устройством
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В центре Ровно взорвался автомобиль, в котором находились водитель и пассажир. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
По предварительным данным, в машине было установлено самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате инцидента оба пострадавших получили травмы и были госпитализированы.
Отмечается, что взрыв произошел вблизи одного из торгово-развлекательных центров (ТРЦ) города на улице Киевской в 13:40 по местному времени (14:40 мск).
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, а также правоохранительные органы для установления всех обстоятельств инцидента.
Полиция проводит проверку на мотивы преступления. Специалисты работают над анализом места происшествия и занимаются сбором улик.
Как сообщило издание «Украинская правда», правоохранительные органы квалифицировали этот взрыв как теракт. В связи с этим возбуждено уголовное дело.
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