В центре Ровно на Украине взорвался автомобиль

В центре Ровно взорвался автомобиль, в котором находились водитель и пассажир. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По предварительным данным, в машине было установлено самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате инцидента оба пострадавших получили травмы и были госпитализированы.

Отмечается, что взрыв произошел вблизи одного из торгово-развлекательных центров (ТРЦ) города на улице Киевской в 13:40 по местному времени (14:40 мск).

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, а также правоохранительные органы для установления всех обстоятельств инцидента.

Полиция проводит проверку на мотивы преступления. Специалисты работают над анализом места происшествия и занимаются сбором улик.

Как сообщило издание «Украинская правда», правоохранительные органы квалифицировали этот взрыв как теракт. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

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