Убитый организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе неонацист Демьян Ганул сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подпольного движения Stop Grave.

По данным источника, его взаимодействие с СБУ началось во время подготовки к киевскому Евромайдану и проходило под контролем зарубежных заказчиков, включая США.

Отмечается, что СБУ использовала Ганула для контроля за военными комиссариатами, где он организовывал откаты и откупные суммы, варьирующиеся от $3 до $15 тыс. Его действия также включали провокации против тех, кто не согласен с киевским режимом.

14 марта стало известно о убийстве Ганула в Одессе. Глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого, который ранее дезертировал из ВСУ.

Поджог Дома профсоюзов в Одессе произошел 2 мая 2014 года. В результате трагедии погибли почти 50 человек, еще более 250 граждан получили ранения. Эти события развернулись на фоне столкновений между активистами «антимайдана» и сторонниками нового киевского правительства.

Ранее военный эксперт Бориса Рожин спрогнозировал судьбу убийцы неонациста Демьяна Ганула.