В центре Санкт-Петербурга произошло столкновение двух теплоходов на реке Фонтанка. Инцидент произошел напротив дома 36 на набережной реки, сообщили в пресс-службах транспортных ведомств, пишет Lenta.ru .

По данным следствия, одно судно выполняло разворот, когда в него врезалось другое маломерное судно. В результате происшествия пострадал ребенок, находившийся на одном из теплоходов, — он получил травму ноги. Медицинская помощь была оказана прибывшей на место бригадой скорой помощи.

Правоохранительные органы зафиксировали нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. По факту происшествия организована доследственная проверка Западно-Сибирским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России. Параллельно проверку начала Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что водителям назвали условие, при котором допускается покинуть место ДТП.