В центре Смоленска неизвестный открыл стрельбу

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли центральную часть Смоленска из-за стрельбы, сообщает издание Readovka67 . Горожане услышали звуки выстрела, а потом заметили на одном из автобусов разбитое стекло.

Инцидент произошел в пятницу, 9 февраля. На месте происшествия работает полиция и устанавливает все обстоятельства случившегося.

На данный момент перекрыт проезд по Проспекту Гагарина — от Гамаюна до Площади Победы. Информации о пострадавших нет. Также нет данных о том, на какое время перекрыт участок дороги.

По информации «Смоленской народной газеты», которая ссылается на сообщение пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился водитель автобуса, который получил повреждения.

Ранее мы сообщали, что на рынке в городе Рустави Грузии произошла стрельба, из-за которой погибли четыре человека. На рынке работали дядя и двоюродный брат стрелявшего. Первый — погиб, второй был доставлен в больницу. Самого стрелявшего задержали сотрудники правоохранительных органов.