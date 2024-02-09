Число погибших при стрельбе в Грузии выросло до четырех

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что число погибших при стрельбе на рынке города Рустави, который расположен вблизи Тбилиси, выросло до четырех.

Ранее телекомпания «Рустави 2» сообщила, что в городе произошла стрельба. Как сообщало МВД, стрелявший — мужчина 1988 года, был задержан.

«Погибли четыре человека, в том числе работавший на рынке дядя обвиняемого», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что двоюродный брат преступника получил ранения и был госпитализирован. Стрелявший гражданин Грузии доставлен в отдел полиции.

Рустави — город на юго-востоке Грузии, расположен на берегах реки Куры в 11 километрах к юго-востоку от столицы.

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