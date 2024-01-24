В центре Улан-Батора произошел крупный пожар в результате взрыва газовоза

60-тонный газовоз взорвался рядом с одним из городских рынков. Спасатели сейчас пытаются обуздать большой пожар, который произошел после этого ЧП. Об этом сообщил монгольский портал News.mn.

Рядом с рынком Дунжингарав взорвался газовоз, который перевозил 60 тонн этого топлива. Мощнейшим взрывом машину откинуло на несколько десятков метров, а пламя охватило несколько автомашин, стоявших неподалеку, а также жилой дом.

Прибывшие на место пожарные эвакуируют людей, их временно помещают в гостиницу. По предварительным данным, в результате этого ЧП погибло 6 человек, еще более десятка получили ранения. Причиной взрыва газовоза пока называют ДТП, в него врезалась другая машина.

Ранее появлялось сообщение о пожаре в Башкирии. По его результатам погибло двое детей. Одному из них было 4 года, второму всего 3. Частный дом в деревне Лепешкино вспыхнул посреди ночи.