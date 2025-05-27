В Центробанке рассказали о новой уловке телефонных мошенников

Мошенники все чаще в своих схемах используют схему «единого окна». Они переключают жертву во время звонка на разных людей для лучшей психологической обработки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Банк России.

Мошенники стали заметно чаще применять схему, в которой участвует несколько человек. Позвонивший по телефону представляется сотрудником правоохранительных органов. Он убеждает, что со счетов человека пытаются похитить средства. Затем он переключает жертву на «сотрудника Центробанка», то предлагает перевести все деньги на специальный защищенный номер.

«Преступники также могут выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда или службы поддержки „Госуслуг“ и других структур. На самом деле если человек будет следовать этим инструкциям, то переведет деньги на счета мошенников», — указал микроблог.

Людям напомнили, что в реальности нет никаких так называемых безопасных счетов. Если вам предлагают последовательно поговорить во время одного звонка с работниками разных структур, то это также признак мошенничества. Работники государственных ведомств не имеют никакого права просить людей совершать какие-либо денежные операции по своим картам.

Ранее депутат Госдумы Леонов сообщил, что в последнее время злоумышленники все чаще звонят гражданам России, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, и сообщают о необходимости замены бумажной медицинской карты на электронную. Таким образом мошенники используют различные уловки, чтобы получить от граждан конфиденциальную информацию. В частности, они могут попросить назвать код из SMS-сообщения или данные СНИЛС, необходимые для доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги».