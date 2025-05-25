Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с медкартами

В последнее время злоумышленники всё чаще звонят гражданам России, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, и сообщают о необходимости замены бумажной медицинской карты на электронную. Об этом в интервью РИА Новости поведал Сергей Леонов, возглавляющий комитет Государственной Думы по охране здоровья.

Таким образом мошенники используют различные уловки, чтобы получить от граждан конфиденциальную информацию. В частности, они могут попросить назвать код из SMS-сообщения или данные СНИЛС, необходимые для доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги».

«Этих данных может быть достаточно для взлома „Госуслуг“, — сказал Леонов.

По его мнению, в подобных случаях злоумышленники нередко создают ощущение срочности, чтобы заставить людей действовать быстро. Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не следует предоставлять личную информацию таким собеседникам.

Леонов также обратил внимание на то, что реальные работники поликлиник не станут обращаться по таким вопросам и запрашивать личные данные. Он подчеркнул, что вопрос об отмене какой-либо из них не рассматривается.

В ответ на вопрос о том, как поступить в случае получения звонка, который, предположительно, поступил из поликлиники, Леонов предложил следующее:

1. Немедленно завершить разговор.

2. Позвонить по официальному номеру телефона медицинского учреждения, который указан на официальном сайте или портале государственных услуг.

«Во-вторых, не стоит поддаваться панике, (нужно) трезво оценивать ситуацию, несмотря на давление мошенников» — сказал Леонов.

Необходимо осознавать, что нельзя сообщать третьим лицам информацию, которая является личной и конфиденциальной. К такой информации относятся номер СНИЛС, паспортные данные, коды из СМС, номера банковских карт и другие сведения, — подытожил депутат.

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