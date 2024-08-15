В Центробанке рассказали о способах использования мошенниками дипфейков для обмана

По словам эксперта по информбезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Павла Мизинова, в плане дипфейков мошенники получают доступ к соцсетям и к мобильной переписке пользователя, затем набираются голосовые сообщения, образцы видео, кружочки перехватываются, после чего на всем этом материале обучается нейросеть. Об этом сообщил Life.ru.

Он уточнил, что в итоге программа может сгенерировать фактически неразличимый на слух голос того человека, параметры которого планируют скопировать.

По мнению эксперта, после этого случается звонок вашему родственнику, где вашим голосом, нарезанными фразами, или сегодня существуют новые технологии, где они могут говорить в прямом эфире с задержкой в одну секунду.

Он добавил, что процент того, что человек поведется на это мошенничество, довольно велик. Именно этим и опасны нейросети и дипфейки в схемах мошенничества.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина стала жертвой мошенников.