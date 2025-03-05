В ТЦ в Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик: поиски идут второй день

В Екатеринбурге уже вторые сутки ведутся поиски восьмилетнего мальчика, исчезнувшего в торговом центре «Дирижабль», сообщил телеграм-канал Ural Mash.

Максим находился в ТЦ вместе со своей бабушкой. По предварительным данным, он попросил разрешения посетить детскую комнату, расположенную на втором этаже. Когда бабушка поднялась наверх, она не обнаружила ни внука, ни самой игровой зоны.

На мальчике были надеты зеленая куртка и черный комбинезон. В ночных поисках принимали участие более 20 добровольцев из Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Первоуральска.

Ранее сообщалось, что под Иркутском толпа подростков записала на видео пытки мальчика-инвалида.