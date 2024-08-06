В Туапсе спасатели локализовали крупный пожар на рынке
Фото: [МЧС России]
В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России локализовали пожар на рынке в Туапсе, сообщили в ведомстве.
Загорелся один из торговых павильонов, вскоре пожар распространился на 950 кв. м помещения.
Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.
В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте продолжают работать 50 специалистов и 17 единиц техники.
О причинах возгорания не сообщалось.
Ранее подмосковные спасатели в ряде городских округов региона провели рейды по соблюдению правил противопожарной безопасности.