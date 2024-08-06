В Туапсе спасатели локализовали крупный пожар на рынке

В Краснодарском крае огнеборцы МЧС России локализовали пожар на рынке в Туапсе, сообщили в ведомстве.

Загорелся один из торговых павильонов, вскоре пожар распространился на 950 кв. м помещения.

Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте продолжают работать 50 специалистов и 17 единиц техники.

О причинах возгорания не сообщалось.

Ранее подмосковные спасатели в ряде городских округов региона провели рейды по соблюдению правил противопожарной безопасности.