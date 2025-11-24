Неадекват получил девять лет строгого режима за стрельбу по детям
«Лента.ру»: в Кулебаках осудили местного жителя, открывшего огонь по детям
Фото: [Медиасток.рф]
В городе Кулебаки Нижегородской области вынесли обвинительный приговор по резонансному уголовному делу.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России (СКР) по региону, местного жителя признали виновным в покушении на убийство несовершеннолетних и приговорили к девяти годами лишения свободы в колонии строгого режима. Суд квалифицировал действия россиянина по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Инцидент произошел 11 октября 2024 года. Мужчина, находясь в своей квартире, выстрелил в группу детей, находившихся на улице. Следствие установило, что причиной нападения стал внезапно возникший у него приступ неприязни.
В результате инцидента огнестрельное ранение получил один мальчик. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.
Во время судебного заседания рассмотрели все обстоятельства произошедшего, включая мотивацию подсудимого и характер его действий.
