Неадекват получил девять лет строгого режима за стрельбу по детям

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России (СКР) по региону, местного жителя признали виновным в покушении на убийство несовершеннолетних и приговорили к девяти годами лишения свободы в колонии строгого режима. Суд квалифицировал действия россиянина по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Инцидент произошел 11 октября 2024 года. Мужчина, находясь в своей квартире, выстрелил в группу детей, находившихся на улице. Следствие установило, что причиной нападения стал внезапно возникший у него приступ неприязни.

В результате инцидента огнестрельное ранение получил один мальчик. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.

Во время судебного заседания рассмотрели все обстоятельства произошедшего, включая мотивацию подсудимого и характер его действий.

