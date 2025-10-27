В Туле экстренно эвакуировали жилой дом после обнаружения обломков дрона

В Туле на Санаторной улице в районе Мясново сегодня утром прошла масштабная эвакуация. Из пятиэтажного жилого дома были выведены около 200 человек. Причиной послужила обнаруженная на придомовой территории опасная находка — фрагмент сбитого беспилотного летательного аппарата.

Как сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал Myslo, инцидент связан с ночной атакой дронов на Тульскую область. После утреннего осмотра одного из домов спасатели обнаружили часть БПЛА, что потребовало немедленной эвакуации жильцов для их безопасности.

На месте оперативно работают все экстренные службы. Для временного размещения двухсот выселенных россиян развернуты специальные пункты. Правоохранительные органы взяли ситуацию под свой контроль, проводится дальнейшее обследование территории.

Ранее сообщалось, что в Тульской области после полуночи перехватили 24 беспилотника ВСУ.