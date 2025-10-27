В Тульской области после полуночи перехватили 24 беспилотника ВСУ

На протяжении ночи на понедельник, 27 октября, над Тульской областью было уничтожено 24 вражеских беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, дежурные средства противовоздушной обороны на протяжении всей ночи отражали вражеские атаки.

«Подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили еще 24 украинских беспилотника», — указал он.

Миляев добавил, что по итогам воздушных ударов пострадавших нет. Также не зафиксировано каких-либо разрушений зданий либо повреждений инфраструктуры.

За сутки до этого Минобороны сообщало о 82 сбитых беспилотниках. Их перехватили над российской территорией в ночь на 26 октября. Больше всего БПЛА, 30 единиц, нейтрализовали над Брянской областью.